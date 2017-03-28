Дмитрий Быстров вручил грамоты коммунальщикам

В Центре культуры «Юбилейный» в Острове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. С профессиональным праздником тепло поздравил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. Он отметил, что комфортная жизнь и настроение людей во многом зависят от надежной и качественной работы этих отраслей, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Глава администрации района поблагодарил за профессиональный труд всех, кто дорожит мнением горожан, кто, невзирая на трудности, работает на совесть и продолжает следовать профессиональным традициям. Он пожелал всем здоровья, семейного благополучия, чтобы о коммунальщиках вспоминали только в день профессионального праздника. Большой группе работников жилищно-коммунального хозяйства глава муниципалитета вручил почетные грамоты и благодарности администрации Псковской области и администрации Островского района.

Источник: Псковская Лента Новостей