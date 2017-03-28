В Красногородской специальной школе-интернате продолжается реализация проекта «Мастер шеф-повар»

В Красногородской специальной школе-интернате продолжается реализация социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мастер шеф-повар». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском Детском фонде.

Напомним, что в прошлом году этот проект стал победителем грантового конкурса администрации Псковской области и получил финансовую поддержку в размере 300 000 рублей. Его цель - сформировать у ребят из школы-интерната прочные, жизненно необходимые практические навыки и умения по организации питания и приготовлению пищи, которые можно будет использовать в индивидуально-трудовой и профессиональной деятельности.

Сейчас в Красногородской специальной школе-интернате живут и обучаются 106 детей с ограниченными возможностями здоровья, большая часть из них – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В учреждении делают все, чтобы ученики в дальнейшем смогли вести домашнее хозяйство, обслуживать себя и членов семьи. Также, учитывая особенности детей, необходимо развивать трудовые навыки, которые пригодились бы воспитанникам в будущей профессиональной деятельности.

В рамках проекта «Мастер шеф-повар» сейчас ребята получают новые знания и кулинарные умения. Так, например, недавно к ним в гости приезжали воспитанники из школы-интерната города Боровичи, и так как за период реализации проекта дети уже многому научились в поварском деле, то смогли устроить для гостей настоящий мастер-класс: все вместе они готовили пирожные, необычные бутерброды и праздничные канапе. Помимо подобных мастер-классов сейчас также проходят и внеклассные занятия, где ребята учатся готовить в группах и индивидуально.

Реализация проекта «Мастер шеф-повар» продолжается: Детский фонд и администрация Красногородской специальной школы-интерната всегда открыты к сотрудничеству и возможному партнерству в рамках обучения воспитанников для их дальнейшего успешного жизнеустройства.

Источник: Псковская Лента Новостей