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Эколого-биологический центр побил собственный рекорд по сбору макулатуры

28.03.2017 16:39 ПЛН, Псков

6692,7 кг макулатуры собрано по итогам природоохранной акции «Спаси дерево - 14!» в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 28 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЭБЦ, такое количество макулатуры собрано всего за 5 часов. «Мы опять побили свой осенний рекорд - собрали на 500 кг больше! Акция объединила усилия более 160 человек, это - обучающиеся ЭБЦ и члены их семей, педагоги, сотрудники управления образования города Пскова и волонтеры - ответственные и неравнодушные люди!» - подчеркнули в «Эколого-биологическом центре».

Таким образом спасено 67 деревьев. «А каждый грамотный и современный человек знает, что 100 кг макулатуры, сданной на переработку, спасает 1 дерево, экономит многочисленные природные ресурсы, сокращает размеры городских свалок! Отдельное спасибо всем ребятам и родителям, помогавшим в погрузке макулатуры!» - отметили в ЭБЦ.

Ценное сырье отправлено на дальнейшую переработку нашим партнерам в ООО «Спецтранском».

Природоохранная акция «Спаси дерево» осуществляется в Центре с 2010 года по программе «Эко-школ/Зеленый флаг», и за это время юные экологи собрали для вторичной переработки 58387 кг макулатуры. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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