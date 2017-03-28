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Президент одобрил ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ

28.03.2017 16:56 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий право СМИ на проведение трансляций судебных заседаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
 
Согласно закону, как пишет «Росбалт», разрешение на ведение трансляций будет выдавать сам суд, указывая конкретные места в зале, откуда их можно будет проводить. Кроме этого, запрещено вести трансляции с заседаний на стадии досудебного производства. Соответствующие поправки вносятся в статьи 257 и 259 УПК, в которых говорится о регламенте и протоколе судебного заседания.
 
Госдума одобрила законопроект об ограничениях трансляций судебных заседаний в СМИ в третьем чтении 15 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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