Сегодня: Вторник, 28 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Участки на берегу реки Великой Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Черное молоко Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...94



С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении двух пожаров

28.03.2017 17:06 ПЛН, Псков

С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении двух пожаров. При этом было задействовано две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава ДПО. 
 
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 100 тысяч рублей.
 
Так, днем 23 марта на пункт связи пожарно-спасательной части №24 поселка Плюсса поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Межник Плюсского района. В соответствии с расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Плюсского района, в 13.50 по данному адресу были направлены два отделения ПСЧ-24 на автоцистернах в составе четырех человек и одна автоцистерна добровольной пожарной команды «Ляды» во главе с Анатолием Кудрявцевым, который является одновременно и водителем и пожарным в данной ДПК.
 
По прибытию автоцистерны добровольной пожарной команды было установлено, что происходит горение жилого дома размером 5х8 метров. Правильно оценив свои возможности и выбрав решающее направление действий по тушению пожара, Анатолий Кудрявцев подал ствол «РСК-50» на защиту соседнего жилого дома и надворных построек. В скором времени, преодолев расстояние в 77 км, к работе подключились плюсские пожарные. Общими усилиями пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь