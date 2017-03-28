С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении двух пожаров

С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении двух пожаров. При этом было задействовано две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава ДПО.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 100 тысяч рублей.

Так, днем 23 марта на пункт связи пожарно-спасательной части №24 поселка Плюсса поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Межник Плюсского района. В соответствии с расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Плюсского района, в 13.50 по данному адресу были направлены два отделения ПСЧ-24 на автоцистернах в составе четырех человек и одна автоцистерна добровольной пожарной команды «Ляды» во главе с Анатолием Кудрявцевым, который является одновременно и водителем и пожарным в данной ДПК.

По прибытию автоцистерны добровольной пожарной команды было установлено, что происходит горение жилого дома размером 5х8 метров. Правильно оценив свои возможности и выбрав решающее направление действий по тушению пожара, Анатолий Кудрявцев подал ствол «РСК-50» на защиту соседнего жилого дома и надворных построек. В скором времени, преодолев расстояние в 77 км, к работе подключились плюсские пожарные. Общими усилиями пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

Источник: Псковская Лента Новостей