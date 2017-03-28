К Юрию Лымарю обратилась за помощью женщина, которая хочет выйти замуж за заключенного одной из псковских колоний

Здоровье
Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец
Политика
При новой нарезке округов оппозиция может рассчитывать в новом созыве Псковской городской Думы максимум на 5 мандатов - Артур Гайдук
Происшествия
К 6 годам лишения свободы приговорили великолучанина, который приревновал подругу и порезал ее приятеля
Общество
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют дороги противопожарного назначения
Спорт
Культура
Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» пройдет в Псковском колледже искусств
В областной библиотеке состоятся премьера фильма и презентация книги о режиссере Алексее Германе-старшем