К Юрию Лымарю обратилась за помощью женщина, которая хочет выйти замуж за заключенного одной из псковских колоний

28 марта в соответствии с поручением президента Российской Федерации начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь провел прием граждан по личным вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, мероприятие проводилось в целях взаимодействия органов государственной власти по обеспечению прав граждан на личное обращение в государственные органы.

В ходе приема было рассмотрено обращение одного заявителя - гражданки, обратившейся с просьбой о возможности заключения брака с осужденным, содержащимся в одном из учреждений УФСИН России по Псковской области.

На заданный вопрос начальником пенитенциарного ведомства даны подробные разъяснения действующего законодательства, уточнены детали. О результатах рассмотрения обращения заявитель будет письменно уведомлен в установленные сроки.

Добавим, следующий личный прием граждан начальником УФСИН России по Псковской области в региональной приемной Президента Российской Федерации запланирован на второе полугодие 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей