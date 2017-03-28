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К Юрию Лымарю обратилась за помощью женщина, которая хочет выйти замуж за заключенного одной из псковских колоний

28.03.2017 17:48 ПЛН, Псков

28 марта в соответствии с поручением президента Российской Федерации начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь провел прием граждан по личным вопросам. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, мероприятие проводилось в целях взаимодействия органов государственной власти по обеспечению прав граждан на личное обращение в государственные органы.
 
В ходе приема было рассмотрено обращение одного заявителя - гражданки, обратившейся с просьбой о возможности заключения брака с осужденным, содержащимся в одном из учреждений УФСИН России по Псковской области.
 
На заданный вопрос начальником пенитенциарного ведомства даны подробные разъяснения действующего законодательства, уточнены детали. О результатах рассмотрения обращения заявитель будет письменно уведомлен в установленные сроки. 
 
Добавим, следующий личный прием граждан начальником УФСИН России по Псковской области в региональной приемной Президента Российской Федерации запланирован на второе полугодие 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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