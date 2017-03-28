План по подготовке лагерей Псковской области к летней оздоровительной кампании выполнен на 68%

Организацию отдыха и оздоровления детей в 2017 году обсудили члены областной межведомственной комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой во вторник, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Несмотря на то, что сейчас идут только весенние каникулы, оздоровительная кампания уже стартовала, дети отдыхают в дневных лагерях. А первая группа ребят в летние смены отправится 29 мая. До этого момента мы должны все проверить, устранить замечания и тщательно подготовить», - сказала Вера Емельянова, обращаясь к участникам заседания.

Директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова добавила, что в настоящее время в 12-ти муниципальных образованиях, Пскове и Великих Луках работают 79 оздоровительных лагерей, в них отдыхают 3 тыс 150 детей. Всего в этом году будет работать 168 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

Параллельно по нескольким направлениям идет подготовка к основному оздоровительному сезону, в котором будет задействовано 22 оздоровительных лагеря (18 загородных, 2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных) общей вместимостью 8 тыс детей.

В первую очередь постановлением администрации области была утверждена стоимость путевок, а также нормативы их оплаты для различных категорий граждан, которые сохранились на уровне 2016 года.

Кроме того, продолжается подготовка материально-технической базы лагерей. В этой работе особое внимание уделяется ревизии и ремонту инженерных систем, проведению противопожарных мероприятий, подготовке мест купания и пляжей, акарицидной обработке территорий. План по подготовке лагерей к летнему сезону выполнен на 68%. На эти цели в текущем году уже израсходовано 640 тыс рублей.

Для обеспечения безопасного отдыха детей в лагерях установлены кнопки экстренного вызова дежурно-спасательных служб, а в трех наиболее крупных лагерях дополнительно установят видеокамеры. Помимо этого, будет организована охрана объектов и за ними закрепят сотрудников милиции. К работе в летних лагерях будет привлечено более 3 тыс педагогов, студентов, медицинских работников, поваров и работников технических специальностей. В данный момент идет подбор и обучение кадров.

Заявочная кампания на путевки в летние лагеря продолжается, рассказала Татьяна Богданова. Уже подано более 26 тыс заявок, что на 3 тыс больше чем в прошлом году. Для детей будет организовано 20 профильных смен: спортивные, экологические, научно-исследовательские , смены для творчески одаренных детей, юных кадетов, активистов Российского движения школьников. Несколько сотен школьников региона отдохнут в лагерях на Черноморском побережье.

Участники заседания также обсудили вопрос организации перевозок детей к местам отдыха и обратно. К транспортным средствам предъявляются повышенные требования: их возраст не должен превышать 10 лет. Перевозки будут организованы посредством аукциона. Конкурсные процедуры планируют запустить в начале апреля.

В завершение заседания первый вице-губернатор Вера Емельянова предложила членам комиссии запланировать в течение летней оздоровительной кампании посещение одного из детских лагерей Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей