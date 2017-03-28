В Пскове прошли публичные слушания поряду градостроительных вопросов

Публичные слушания по градостроительным вопросам прошли сегодня, 28 марта, в Псковской городской Думе. Заседание провел и.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

На земельном участке у дома № 12А по ул. Нижне-Черехинской заявитель планирует организовать парковку и для этого просит администрацию муниципалитета предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования данной территории. Участок площадью 502 кв.м. находится в зоне индивидуальной жилой застройки. Вопрос получил положительную рекомендацию с поправкой на ограничения в производстве земляных работ, строительства объектов в связи с тем, что участок находится в охранной зоне подземного газопровода высокого давления и на нем расположены телефонные коммуникации и сети энергоснабжения.

Арендатор смежных участков по ул. Пожиговской, 18 и 18 Б для рационального использования территории завода просит разрешить уменьшить минимальные отступы для строительства склада. Отклонение от предельных параметров строительства также запрошены для участка по ул. Л.Поземского, 108-А.

Для организации проезда у дома № 3 по ул. К.Маркса заявитель запросил разрешение на условно разрешенный вид использования участка площадью 30 кв.м. Замечаний у участников публичных слушаний проект не вызвал.

По данным вопросам была выработана положительная рекомендация администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей