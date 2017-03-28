Жителям Заплюсья напомнили о правилах пожарной безопасности

28 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем ОМС и УУМ ОП МВД России «Стругокрасненский» по Плюсскому району на территории п. Заплюсье, ГП «Заплюсье», Плюсского района в целях обеспечения пожарной безопасности проведен профилактический рейд на тему: «Соблюдение требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного профилактического рейда проведено собрание граждан, посещено 10 частных домовладений, 17 квартир, проинструктировано 44 человека, распространено 50 листовок на противопожарную тематику.

До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей