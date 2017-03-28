Поджигателям травы грозят штрафы до 200 тысяч рублей, предупреждают псковичей

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в период палов травы. Специалисты отмечают, что в связи с отсутствием снежного покрова и установлением достаточно сухой и ветреной погоды проблема палов травы в области заявила о себе значительно ранее обычных сроков. По состоянию на 28 марта на территориях города Пскова палов травы не зарегистрировано, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на Комитет по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета.

Пожарная обстановка в городе, прогнозируемая на основе погодных ожиданий в марте-апреле месяце, будет усложняться. Поэтому, чтобы неосторожность граждан не стала причиной лесного пожара, необходимо выполняйте следующие правила:

• не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям;

• не разводите костер в сухом лесу или на торфянике; прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с места обустройства кострища и убедитесь, что оно располагается на минеральной почве (песке или глине);

• перед уходом хорошо пролейте костер водой, после чего разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;

• не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;

• не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Отметим, согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушителей ждет административная ответственность в виде предупреждения или штраф. Сумма штрафа для граждан - от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей