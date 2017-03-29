За ненормированный рабочий день могут увеличить отпуск

Здоровье
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья: Необходимо создать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами1
Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец
Политика
При новой нарезке округов оппозиция может рассчитывать в новом созыве Псковской городской Думы максимум на 5 мандатов - Артур Гайдук 4
Происшествия
К 6 годам лишения свободы приговорили великолучанина, который приревновал подругу и порезал ее приятеля1
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Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» пройдет в Псковском колледже искусств