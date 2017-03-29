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За ненормированный рабочий день могут увеличить отпуск

29.03.2017 08:43 ПЛН, Псков

В Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статью 101 и 119 Трудового кодекса Российской Федерации в части ограничения использования ненормированного рабочего дня».

Авторы законопроекта - депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов.

Активисты предлагают установить предельное количество часов переработки - 120 в год. За работу сверх этого времени работодателю придется возместить работнику компенсацию.

Либо начальнику придется добавить от 3 до 12 дней к основному отпуску.

То есть будет работать простая математика: чем больше человек работает, тем больше дней к отпуску прибавляется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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