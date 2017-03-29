Для работы с молодежной аудиторией Минобрнауки заказало разработку стратегии позиционирования в соцсетях

Патриотическое воспитание молодежи придет в «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки, которое заказало соответствующую стратегию развития.

«При этом целесообразно использовать современные интернет-технологии, популярные в молодежной среде соцсети и иные интерактивные ресурсы», - указано в документации конкурса.

Подрядчик должен разработать способы воздействия через популярные интернет-площадки с привлечением блогеров. Все это позволит, как минимум, на четверть увеличить аудиторию министерства к концу года. Сейчас на ведомство подписано более 300 тыс. человек. Озвучена и начальная цена контракта - 8 млн руб.

Эксперты полагают, что сумма по современным меркам небольшая, а топовые блогеры не станут работать за «спасибо», что может отразиться на качестве контента.

Кроме того, специалисты рынка советуют присмотреться к опыту Роскомнадзора, у которого, по их мнению, налажена работа с аудиторией.

http://izvestia.ru/news/674413

Источник: Псковская Лента Новостей