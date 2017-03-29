Спецотряд «Гром» займет нишу ОМОНа в МВД

Спецотряд «Гром», ранее занимавшийся поддержкой спецопераций по контролю за наркотиками, займет нишу ОМОНа в МВД. Об этом «Известиям» сообщили источники в силовых ведомствах.

Необходимость расширения подразделения возникла после того, как отряды СОБРа и ОМОНа вошли в структуру Росгвардии, и в МВД стала ощущаться нехватка спецподразделений. Теперь для того, чтобы вызвать ОМОН, необходимо договариваться с Росгвардией.

И если в столицах взаимодействие нацгвардии и полиции происходит без пробуксовки, то в регионах, порою, все вязнет в согласованиях.

«Гром» ранее работал в составе расформированной Федеральной службы по наркоконтролю, а при создании Росгвардии его не включили в список спецподразделений новой структуры.

МВД, в свою очередь, решило воссоздать и расширить спецотряд, который отныне станет заменой ОМОНу

Так, с 1 января 2017 года для «Грома» уже действует новое штатное расписание, а по регионам разослан приказ № 28 от 30.01.2017 «О тарификации должностных окладов ОСН «Гром». В Москве численность отряда доведена уже до 65 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей