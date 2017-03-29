Регистрация желающих принять участие в «Тотальном диктанте» в Великих Луках начинается 29 марта

Регистрация желающих принять участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Великих Луках начинается сегодня, 29 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в городе оборудуют 3 площадки для желающих написать диктант: Великолукская академия физкультуры и спорта (пл. Юбилейная, 4), Великолукский филиал Петербургского университета путей сообщения (пр. Гагарина, 95) и Великолукская сельскохозяйственная академия (пл. А. Матросова, 1).

Великие Луки вместе со всей страной напишут «Тотальный диктант» 8 апреля.

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, в которой могут взять участие все желающие. Она проводится в непринудительной форме, ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свой уровень знаний русского языка, а также пробудить интерес общественности к повышению грамотности. Об условиях проведения тотального диктанта можно на официальном сайте totaldict.ru.

Автором диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович. Результаты тотальной грамотности станут известны 12 апреля.

Организаторами тотального диктанта в Великих Луках выступают члены Молодежного парламента и отдел по молодежной политике управления образования.

Источник: Псковская Лента Новостей