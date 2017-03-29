Соцсеть LinkedIn будет платить налоги в России

Соцсеть LinkedIn будет платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе корпорации.

Всего же с 25 апреля НДС будут платить 128 иностранных компаний, среди которых Apple, Google, Amazon и Microsoft.

Заметим, что LinkedIn, которая является собственностью Microsoft ранее была заблокирована Роскомнадзором, поскольку отказалась исполнить требование о хранении персональных данных российских граждан на территории РФ.

«Мы разочарованы действиями Роскомнадзора по блокировке LinkedIn, поскольку он лишает доступа к нашим услугам для пользователей в России. Мы считаем, что соблюдаем все применимые законы», - заявили «Известиям» в LinkedIn.

Эксперты считают, что компания вернется в Россию в скором времени, так как основной ее владелец - Microsoft умеет вести диалог с властями страны.

Источник: Псковская Лента Новостей