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Только 8% российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве - результаты исследования

29.03.2017 19:01 ПЛН, Псков

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) провела всероссийский опрос 3,4 тыс. специалистов с целью выяснить, кем они хотели быть в детстве и насколько их мечты воплотились в реальность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, по результатам только 8% российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве. В том числе, 6% полностью реализовали свою мечту, а 2% оказались в смежной или схожей профессиональной области.

Самыми популярными желаемыми профессиями в детстве у российских сотрудников оказались: врач - 8,2% мечтали об этой профессии, учитель - 7% и ветеринар - 3,5%. Т. е. в основном соискатели выбирали вполне реальные общественно-полезные проф. области - науку и образование, медицину.

Также россияне хотели быть водителями (3,4%), военными (3,3%), космонавтами, артистами (по 3,3%), актерами (3%), археологами (2,8%), полицейскими (2,7%), летчиками (2,6%), певицами (2,5%), юристами, дизайнерами, бизнесменами (по 2,3%), программистами, художниками (по 2,2%), инженерами (1,4%) и балеринами (1,3%). Эти профессии совокупно охватывают две трети всех выбранных респондентами позиций.

В реальности же соискатели устроились менеджерами по продажам (8,3% опрошенных отметили этот вариант), инженерами (6,8%), бухгалтерами (5,7%), продавцами (4,2%) и экономистами (3,8%). Также в ТОП-10 попали программисты, HR-специалисты, юристы, маркетологи и офис-менеджеры.

В большей степени ожидания и реальность совпали у программистов (13% тех, кто мечтал и в итоге стал программистом), юристов (9%), врачей (8%), инженеров (7%) и военных (5,5%).

Интересно что выявилась целая группа опрошенных, у которых мечты и реальность совпали частично. Например, художники и модельеры в итоге стали работать дизайнерами. Полицейские, прокуроры и детективы переквалифицировались с возрастом в юристов, бизнесмены сегодня работают директорами компаний, воспитатели – учителями, психологи – HR-специалистами, биологи – экологами или геологами, врачи – ветеринарами, а режиссеры – сценаристами.

Практически каждый второй соискатель доволен выбранной профессией (41%). Каждый третий испытывает смешанные чувства – то есть отчасти доволен, отчасти нет. И только 11% абсолютно не рады сделанному выбору.

Самыми довольными оказались HR-менеджеры (74% указали на этот факт), аналитики (72%) и строители (66%). А вот разочаровались в выборе продавцы-консультанты (66% соискателей, отметили, что не довольны выбранной профессией), экономисты (46% недовольных), дизайнеры (41%) и инженеры (36%).

Довольны ли вы выбранной профессией?

(вся Россия)

Абсолютно доволен(а)

Скорее доволен(а)

Отчасти доволен(а), отчасти нет

Скорее НЕ доволен

Абсолютно НЕ доволен

HR-специалист (любой специальности)

37%

37%

22%

4%

0%

Секретарь

27%

27%

38%

6%

1%

Аналитик (любой специализации)

26%

45%

26%

2%

0%

Маркетолог

26%

24%

31%

11%

9%

Строитель

25%

41%

28%

3%

3%

Офис-менеджер

24%

30%

35%

11%

0%

Адвокат, юрист

24%

29%

41%

3%

4%

Менеджер по продажам

18%

23%

35%

13%

11%

Системный администратор

18%

11%

47%

16%

7%

В среднем

16%

25%

35%

13%

11%

Бухгалтер

15%

32%

36%

12%

5%

Учитель, преподаватель (любой специальности)

14%

32%

45%

7%

2%

Водитель

14%

47%

31%

8%

0%

Программист, разработчик (любой специализации)

12%

25%

44%

13%

6%

Продавец, продавец-кассир

11%

5%

18%

23%

44%

У меня нет профессии, я ни кем не работаю

11%

29%

39%

14%

7%

Инженер

7%

14%

43%

20%

16%

Дизайнер

5%

15%

39%

24%

17%

Руководитель проектов

4%

23%

41%

22%

10%

Экономист

1%

12%

41%

16%

29%

* - Профессии расположены в порядке убывания категории «Абсолютно согласен»

Еще один интересный факт – 62% специалистов хотели бы стать тем, кем мечтали быть в детстве, если бы у них была такая возможность (31% - обязательно бы реализовали мечту, столько же – 31% - рассмотрели бы такую возможность). Полностью отрицают подобный вариант развития событий только 16%, поскольку считают, что детские мечты слишком не реальны.

Источник: Псковская Лента Новостей



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