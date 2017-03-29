Только 8% российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве - результаты исследования

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) провела всероссийский опрос 3,4 тыс. специалистов с целью выяснить, кем они хотели быть в детстве и насколько их мечты воплотились в реальность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, по результатам только 8% российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве. В том числе, 6% полностью реализовали свою мечту, а 2% оказались в смежной или схожей профессиональной области.

Самыми популярными желаемыми профессиями в детстве у российских сотрудников оказались: врач - 8,2% мечтали об этой профессии, учитель - 7% и ветеринар - 3,5%. Т. е. в основном соискатели выбирали вполне реальные общественно-полезные проф. области - науку и образование, медицину.

Также россияне хотели быть водителями (3,4%), военными (3,3%), космонавтами, артистами (по 3,3%), актерами (3%), археологами (2,8%), полицейскими (2,7%), летчиками (2,6%), певицами (2,5%), юристами, дизайнерами, бизнесменами (по 2,3%), программистами, художниками (по 2,2%), инженерами (1,4%) и балеринами (1,3%). Эти профессии совокупно охватывают две трети всех выбранных респондентами позиций.

В реальности же соискатели устроились менеджерами по продажам (8,3% опрошенных отметили этот вариант), инженерами (6,8%), бухгалтерами (5,7%), продавцами (4,2%) и экономистами (3,8%). Также в ТОП-10 попали программисты, HR-специалисты, юристы, маркетологи и офис-менеджеры.

В большей степени ожидания и реальность совпали у программистов (13% тех, кто мечтал и в итоге стал программистом), юристов (9%), врачей (8%), инженеров (7%) и военных (5,5%).

Интересно что выявилась целая группа опрошенных, у которых мечты и реальность совпали частично. Например, художники и модельеры в итоге стали работать дизайнерами. Полицейские, прокуроры и детективы переквалифицировались с возрастом в юристов, бизнесмены сегодня работают директорами компаний, воспитатели – учителями, психологи – HR-специалистами, биологи – экологами или геологами, врачи – ветеринарами, а режиссеры – сценаристами.

Практически каждый второй соискатель доволен выбранной профессией (41%). Каждый третий испытывает смешанные чувства – то есть отчасти доволен, отчасти нет. И только 11% абсолютно не рады сделанному выбору.

Самыми довольными оказались HR-менеджеры (74% указали на этот факт), аналитики (72%) и строители (66%). А вот разочаровались в выборе продавцы-консультанты (66% соискателей, отметили, что не довольны выбранной профессией), экономисты (46% недовольных), дизайнеры (41%) и инженеры (36%).

Довольны ли вы выбранной профессией? (вся Россия) Абсолютно доволен(а) Скорее доволен(а) Отчасти доволен(а), отчасти нет Скорее НЕ доволен Абсолютно НЕ доволен HR-специалист (любой специальности) 37% 37% 22% 4% 0% Секретарь 27% 27% 38% 6% 1% Аналитик (любой специализации) 26% 45% 26% 2% 0% Маркетолог 26% 24% 31% 11% 9% Строитель 25% 41% 28% 3% 3% Офис-менеджер 24% 30% 35% 11% 0% Адвокат, юрист 24% 29% 41% 3% 4% Менеджер по продажам 18% 23% 35% 13% 11% Системный администратор 18% 11% 47% 16% 7% В среднем 16% 25% 35% 13% 11% Бухгалтер 15% 32% 36% 12% 5% Учитель, преподаватель (любой специальности) 14% 32% 45% 7% 2% Водитель 14% 47% 31% 8% 0% Программист, разработчик (любой специализации) 12% 25% 44% 13% 6% Продавец, продавец-кассир 11% 5% 18% 23% 44% У меня нет профессии, я ни кем не работаю 11% 29% 39% 14% 7% Инженер 7% 14% 43% 20% 16% Дизайнер 5% 15% 39% 24% 17% Руководитель проектов 4% 23% 41% 22% 10% Экономист 1% 12% 41% 16% 29%

* - Профессии расположены в порядке убывания категории «Абсолютно согласен»

Еще один интересный факт – 62% специалистов хотели бы стать тем, кем мечтали быть в детстве, если бы у них была такая возможность (31% - обязательно бы реализовали мечту, столько же – 31% - рассмотрели бы такую возможность). Полностью отрицают подобный вариант развития событий только 16%, поскольку считают, что детские мечты слишком не реальны.

Источник: Псковская Лента Новостей