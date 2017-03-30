Под предлогом оказания помощи детям в России за счет налогоплательщиков хотят создать ненужную бюрократическую структуру - псковские юристы

Юристы «Агентства деловой безопасности» (г.Псков) выступили против идеи создания координационного совета для обеспечения добросовестности сотрудников социальных служб, озвученной на прошлой неделе в Общественном совете при МВД России. По мнению псковских специалистов, данная инициатива может привести к появлению новых контролирующих органов, существующих за счет средств налогоплательщиков.

Как заявляют авторы проекта, необходимость создания этого органа продиктована необходимостью обеспечить добросовестность сотрудников социальных служб при отобрании детей из семьи и исключить возможное нарушение прав несовершеннолетних. Об этом, в частности, сообщал председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена. По замыслу инициаторов новой структуры, в состав Координационного совета должны войти члены Общественного совета при МВД России, Федеральной палаты адвокатов, Общероссийского общественного движения «Гражданское общество», межрегиональной общественной организации «Наши дети» и других организаций.

По мнению псковских юристов, создание Координационного Совета является нецелесообразным по нескольким причинам.

Изъятие детей из семьи производится органами опеки и попечительства. Данные органы осуществляют свою деятельность на основании Федерального закона «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ24 апреля 2008 года. Одной из основных задач государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являетсяобеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства. Таким образом, считают в «Агентстве деловой безопасности», авторы проекта предлагают создать орган, контролирующий государственные органы, деятельность которых регламентируется федеральным законом.

Деятельность предлагаемого органа повлечет финансирование его деятельности из бюджета. То есть оплата дополнительных услуг адвокатов, которые планируют войти в состав нового органа, будет осуществляться за счет средств налогоплательщиков.

Как известно, одной из основных задач органов опеки и попечительства в соответствии с указанным федеральным законом является защита прав и законных интересов граждан. Между тем, вместо того чтобы оказывать поддержку семьям, нуждающимся в социальной помощи государства и общества, предлагается создать орган, который будет контролировать деятельность государственных органов.

«Агентство деловой безопасности» считает необходимым выносить на обсуждение некоторые вопросы, связанные с недобросовестными действиями некоторых государственных органов: какими бы определенными и регламентированными законами не были цели и задачи государственных органов, в деятельности любых органов участвуют люди, которые не всегда следуют положениям законодательства, допускают ошибки, недочеты в своей работе. Однако создание за счет средств налогоплательщиков новых органов, осуществляющих те же функции, что и государственные, считаем нецелесообразным, - уверены псковские юристы.

Подробнее о предложении создать координационный совет для обеспечения добросовестности сотрудников социальных служб можно почитать ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей