«Социальный» комитет Псковского областного Собрания отправил инициативу «эсеров» о компенсациях неработающим пенсионерам на доработку

Вопрос о расширении категории лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, рассмотрели 29 марта в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова познакомила коллег с инициативой о расширении перечня категорий лиц, имеющих право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей за деятельность по уходу за инвалидами и престарелыми. В соответствии с указом президента компенсацию могут получить только неработающие граждане трудоспособного возраста – по мнению авторов законодательной инициативы, это право должно распространяться и на неработающих трудоспособных пенсионеров.

«В сегодняшних реалиях сельской жизни указ действительно дает право получать доплату к пенсии. Но с другой стороны пожилые люди вынуждены искать всяческие обходы и нарушать условия указа, которые прописаны. Неработающие трудоспособные граждане в деревне - это, как правило, личности асоциального характера, которых вынуждены оформлять в пенсионном фонде. На деле они не ухаживают за пенсионерами, но получают преференции в виде пенсионных баллов. Есть и другая ситуация, когда оформляется внучка соседки, пожилой человек получает деньги, но потом эта внучка поступает на работу и забывает, о том, что что-то пообещала соседке. Затем Пенсионный фонд взыскивает эти средства с бывшего студента», - пояснила она.

Руководитель правового комитета администрации области Андрей Карпов представил отрицательное заключение на данное обращение. Он выразил мнение, что проблематика неясна, и инициатива требует более детальной проработки перед тем, как выходить на уровень президента.

Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») вообще выразил сомнение, что выходить с инициативой к президенту корректно. Но представитель правового комитета регионального парламента пояснила, что противоречий здесь нет. Вместе с тем, она высказала мнение о том, что с таким обоснованием президент вряд ли прислушается к областным парламентариям.

Ирина Богачева («Единая Россия») назвала предложение «эсеров» хорошим. «Но аргументы должны быть более убедительным», - сказала она.

После обсуждения парламентарии приняли решение отправить инициативу на доработку и рекомендовать областному Собранию отклонить ее на ближайшей сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей