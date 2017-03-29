Nordman Neo Plus - первые в России вейдерсы из неопрена

Соскучившись за зиму по любимому занятию, уже в марте-апреле многие рыбаки потянутся к водоемам. Даже ледяная вода их не испугает.

Приходится надевать теплые носки, ватные штаны и полукомбинезон из ПВХ, который не очень-то рассчитан для межсезонья. ПВХ, как и нейлон, пропускает тепло. Поэтому радость от долгожданной рыбалки может быть основательно подпорчена в лучшем случае дискомфортом, а в худшем – переохлаждением и неприятными последствиями.

Как не заболеть и получить удовольствие от любимого занятия?

Использовать рыбацкий полукомбинезон из неопрена Nordman Neo Plus. В стационарной ловле рыбы в холодной воде ему нет равных.

Низ полукомбинезона выполнен на базе сапог из материала ЭВА - Nordman Power Plus.

Особенность этих сапог в том, что они сохраняют тепло, а также защищают подошву от механических повреждений и проколов за счет ее усиления специальными вставками из прочного материала ТЭП. Рифленая поверхность снижает риск скольжения, а также имеет самоочищающийся рисунок протектора.

В сочетании с сапогами из ЭВА неопрен - идеальный вариант для рыбалки в ледяной воде. Пористая структура неопрена сохраняет температуру тела лучше нейлона, а тем более ПВХ. В такой экипировке рыбаку комфортно даже при температуре воды +5 С.

Неопрен плотно облегает тело, нигде не жмет и не тянет.

Эластичный и легкий материал, в котором комфортно не только стоять, но и передвигаться.

Все швы прошиты и проклеены специальной лентой.

Наколенники усилены износоустойчивой тканью.

Не следует забывать, что данная модель больше для статики, чем для передвижения.

Полукомбинезон оснащен большим нагрудным карманом для различных мелочей и муфтой для согревание рук, что делает его незаменимым в весенний период.

На охоте этот вид экипировки незаменим. Поменять место подсадной утки, достать подстреленную дичь, находиться в «засидке».

Многие охотники с разных частей России уже оценили все преимущества этого полукомбинезона.

Neo Plus можно использовать и летом, но желательно при низкой активности, иначе будет жарко.

Если затрудняетесь, звоните по бесплатному телефону 8-800-700-72-58, и сотрудники Nordman проконсультируют и помогут подобрать тот вариант, который подходит именно вам.

Источник: Псковская Лента Новостей