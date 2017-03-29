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Nordman Neo Plus - первые в России вейдерсы из неопрена

29.03.2017 13:25 ПЛН, Псков

Соскучившись за зиму по любимому занятию, уже в марте-апреле многие рыбаки потянутся к водоемам. Даже ледяная вода их не испугает.
 
Приходится надевать теплые носки, ватные штаны и полукомбинезон из ПВХ, который не очень-то рассчитан для межсезонья. ПВХ, как и нейлон, пропускает тепло. Поэтому радость от долгожданной рыбалки может быть основательно подпорчена в лучшем случае дискомфортом, а в худшем – переохлаждением и неприятными последствиями.
 
Как не заболеть и получить удовольствие от любимого занятия? 
 
Использовать рыбацкий полукомбинезон из неопрена Nordman Neo Plus. В стационарной ловле рыбы в холодной воде ему нет равных. 
 
Низ полукомбинезона выполнен на базе сапог из материала ЭВА - Nordman Power Plus.
 
Особенность этих сапог в том, что они сохраняют тепло, а также защищают подошву от механических повреждений и проколов за счет  ее усиления специальными вставками из прочного материала ТЭП. Рифленая поверхность снижает риск скольжения, а также имеет самоочищающийся рисунок протектора.
 
 
В сочетании с сапогами из ЭВА неопрен - идеальный вариант для рыбалки в ледяной воде.  Пористая структура неопрена сохраняет температуру тела лучше нейлона, а тем более ПВХ.  В такой экипировке рыбаку комфортно даже при температуре воды +5 С. 
 
 
Неопрен плотно облегает тело, нигде не жмет и не тянет.
 
Эластичный и легкий материал, в котором комфортно не только стоять, но и передвигаться.
 
Все швы прошиты и проклеены специальной лентой.
 
Наколенники усилены износоустойчивой тканью.  
 
Не следует забывать, что данная модель больше для статики, чем для передвижения. 
 
Полукомбинезон оснащен большим нагрудным карманом для различных мелочей и муфтой для согревание рук, что делает его незаменимым в весенний период.  
 
На охоте этот вид экипировки незаменим. Поменять место подсадной утки, достать подстреленную дичь, находиться в «засидке».
 
Многие охотники с разных частей России уже оценили все преимущества этого полукомбинезона. 
 
 
 
 
Neo Plus  можно использовать и летом, но желательно при низкой активности, иначе будет жарко. 
 
 
Если затрудняетесь, звоните по бесплатному телефону 8-800-700-72-58, и сотрудники Nordman проконсультируют и помогут подобрать тот вариант, который подходит именно вам.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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