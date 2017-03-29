Комитет по труду и социальной политике областного Собрания рекомендовал одобрить расширение льгот по транспортному налогу во втором чтении

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рекомендовал одобрить во втором чтении изменения в закон «О налоговых льготах на 2017 год». Изменения касаются уплаты транспортного налога отдельными категориями граждан с целью оказания им дополнительной социальной поддержки.

Автор законопроекта - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп планируется предусмотреть льготу в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно.

Кроме этого, законопроект предполагает установить пониженную ставку транспортного налога инвалидам боевых действий, лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно.

Снижение налоговой ставки планируется также для семей, имеющих ребенка-инвалида. Предусматривается, что льгота по транспортному налогу предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

В ходе обсуждения вопроса Наталья Тудакова («Справедливая Россия») представила таблицу поправок на законопроект, которая предполагала освобождение от транспортного налога более широкой категории лиц. В частности, «эсеры» считают, что на льготы должны претендовать не только участники, но и ветераны Великой Отечественной войны, а также ряд других категорий.

Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») поинтересовался финансовыми затратами, которые могут повлечь за собой эти поправки. Наталья Тудакова отметила, что просчитать данную цифру проблематично, но, по предварительным данным, она может составить порядка 15 млн рублей.

Председатель правового комитета администрации области Андрей Карпов сообщил, что исполнительная власть региона готова поддержать законопроект, но без поправок.

«Это мне напоминает 91-й год, когда принималось решение о том, кто может бесплатно ездить на общественном транспорте. Каких только категорий тогда не придумали: и пионеры, и бабушки, и дедушки. Так, наверное, не делается. Давайте примем одно, а потом будем думать дальше», - предложил Виктор Антонов.

Члены комитета поддержали одобрить расширение льгот по транспортному налогу во втором чтении, но без поправок «эсеров».

Источник: Псковская Лента Новостей