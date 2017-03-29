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В ремейке «Джуманджи» проклятую настольную игру заменит компьютерная

29.03.2017 20:48 ПЛН, Псков

В ремейке фильма «Джуманджи» сюжет будет разворачиваться не вокруг проклятой настольной игры, как в оригинальной картине, а вокруг аркады для игровой приставки, пишет «Лента.ру».
 
По сюжету новой ленты, получившей название «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», группа подростков обнаруживает старую игровую приставку 1990-х. Они переносятся в другую вселенную, где живут персонажи в исполнении Дуэйна Скалы Джонсона (снимался в серии фильмов «Форсаж»), Карен Гиллан (Эми Понд из сериала «Доктор Кто») и Джека Блэка («Кинг Конг», «Школа рока»).
 
Российская премьера картины намечена на 28 декабря. Режиссером ленты выступил Джейк Кэздан, снимавший сериал «Хулиганы и ботаны» (Freeks and Geeks) и такие фильмы, как «Очень плохая училка» и «Домашнее видео».
 
В августе 2015 года фанаты назвали идею снять ремейк «Джуманджи» святотатством.
 
В оригинальной ленте «Джуманджи» режиссера Джо Джонстона, выпущенной в 1995 году, двое детей находят волшебную настольную игру, которая может затянуть людей в параллельный мир, а также выпустить из него диких животных. Главную роль в фильме исполнил Робин Уильямс, персонаж которого провел в игре 26 лет. «Джуманджи» - адаптация одноименной книги писателя Криса Ван Оллсбурга, выпущенной в 1981 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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