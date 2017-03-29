В Псковской области медработник незаконно получил миллион за переезд на работу в сельскую местность

В Псковской области медработник незаконно получил компенсацию более 1 миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания озвучила председатель Счетной палаты региона Марина Хохлова.

Докладывая о работе контрольного органа за 2016 год, она сообщила, что по 2 материалам Счетной палаты возбуждено 2 уголовных дела. Одно из них касается злоупотребления должностными полномочиями, другое - неправомерного получения компенсации в размере более 1 млн рублей. Депутаты поинтересовались, в отношении кого возбуждены эти дела. Марина Хохлова пояснила, что дело о компенсации касается медицинского работника.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов также попросил у Марины Хохловой рассказать о проверках в отношении бывших коллег - экс-руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта и директора Пушкиногорской санаторной школы-интерната Аркадия Васильева. Председатель Счетной палаты сообщила, что в отношении Александра Гизбрехта возбуждено уголовное дело, что касается Аркадия Васильева, то на данный момент идут следственные мероприятия, решения о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Источник: Псковская Лента Новостей