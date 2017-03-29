Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Форум предпринимателей Возмущены и требуют опровержения Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Черное молоко
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...103



В Псковской области медработник незаконно получил миллион за переезд на работу в сельскую местность

29.03.2017 12:09 ПЛН, Псков

В Псковской области медработник незаконно получил компенсацию более 1 миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания озвучила председатель Счетной палаты региона Марина Хохлова.

Докладывая о работе контрольного органа за 2016 год, она сообщила, что по 2 материалам Счетной палаты возбуждено 2 уголовных дела. Одно из них касается  злоупотребления должностными полномочиями, другое - неправомерного получения компенсации в размере более 1 млн рублей. Депутаты поинтересовались, в отношении кого возбуждены эти дела. Марина Хохлова пояснила, что дело о компенсации касается медицинского работника.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов также попросил у Марины Хохловой рассказать о проверках в отношении бывших коллег - экс-руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта и директора Пушкиногорской санаторной школы-интерната Аркадия Васильева. Председатель Счетной палаты сообщила, что в отношении Александра Гизбрехта возбуждено уголовное дело, что касается Аркадия Васильева, то на данный момент идут следственные мероприятия, решения о возбуждении уголовного дела пока не принято. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь