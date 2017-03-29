Росреестр начал выдавать «ключи доступа» к информационной системе ведения ЕГРН

Росреестр обеспечил возможность получения в «личном кабинете» на сайте ведомства «ключа доступа» для получения сведений путем доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального Росреестра.

В «личном кабинете» также можно пополнить счет по вновь полученному «ключу доступа». Получить сведения путем доступа к ФГИС ЕГРН можно с помощью специального сервиса, размещенного на сайте Росреестра. В этом случае сведения из ЕГРН предоставляются в максимально короткие сроки.

«Ключи доступа» к информационным ресурсам Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости, полученные до 1 января 2017 года, действуют до 1 июля 2017 года и могут быть использованы для получения сведений ЕГРН посредством доступа к ФГИС ЕГРН. При этом Росреестр обеспечивает пересчет количества объектов, в отношении которых могут быть предоставлены сведения путем доступа к информационной системе ведения ЕГРН: оплаченные ранее пакеты услуг по «ключам доступа» к информационным системам ЕГРП и ГКН пересчитываются в новое количество пакетов услуг, объединенных по «ключам доступа», и списываются при пользовании информационной системой ЕГРН. Пересчет производится исходя из суммы неиспользованных до 1 января 2017 года денежных средств и удельной стоимости услуги по предоставлению сведений.

Предоставление «ключей доступа» посредством «личного кабинета», размещенного на официальном сайте Росреестра, предусмотрена приказом Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Источник: Псковская Лента Новостей