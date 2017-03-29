Депутаты-врачи не поддержали предложение Брячака и Тудаковой об использовании регионального маткапитала на лечение

Бурную дискуссию на комитете Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике вызвал законопроект о внесении изменений в статью 3 закона Псковской области «О региональном материнском капитале», внесенный в региональный парламент представителями фракции «Справедливая Россия» Олегом Брячаком и Натальей Тудаковой.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в своем докладе Наталья Тудакова пояснила, что проектом предлагается установить возможность использовать средства регионального материнского капитала в полном объеме либо по частям на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка (детей) и (или) матери, отца (усыновителя).

В целях эффективности и своевременности получения медицинской помощи проектом также предлагается предоставить возможность распорядиться средствами регионального материнского капитала на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортного лечения ребенка, матери или отца в любое время.

Наталья Тудакова пояснила, что бывают такие случаи, когда ребенок рождается с патологией в ноябре, а операцию ему назначают только на март. Средства регионального маткапитала, по ее словам, могли бы помочь сделать операцию платно раньше.

Депутат Валерий Василевский («Единая Россия») отметил, что нельзя путать плановую и экстренную медицинскую помощь. В последнем случае ребенка сразу же из перинатального центра направят в медицинский центр на операцию. И ту, и другую помощь оказывают детям бесплатно по полису ОМС. «Это не тот случай, чтобы распылять маткапитал, даже региональный. Это "хотелка" мам, но не медицинская необходимость», - высказал он свое мнение.

Наталья Тудакова не согласилась с мнением врача. «100 тысяч - это не те деньги, которые существенно улучшат жилищные условия. А если кто-то потеряет свое здоровье? Важен сам факт возможности использования маткапитала, когда деньги будут необходимы», - пояснила она.

Виктор Антонов («Единая Россия») пояснил, что есть чисто медицинские критерии, по которым ребенку необходимо оказать ту или медицинскую помощь не сразу, а в каком-то возрасте. «И зачем нам вмешиваться? Наоборот, мы не тратим те деньги, которые они могут направить на другие нужды», - сказал парламентарий.

Ирина Богачева («Единая Россия») добавила, что в последние годы на всех уровнях обсуждается стратегия развития здравоохранения, которая исключает платную медицину для детей. «Мы должны искать последнюю копейку в регионе, в государстве, чтобы даже самые сложные операции делались в России. Здравоохранение для детей должно быть бесплатным», - добавила депутат.

Предложение Натальи Тудаковой члены «социального» комитета рекомендовали отклонить на предстоящей сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей