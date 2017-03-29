Депутаты-врачи не поддержали предложение Брячака и Тудаковой об использовании регионального маткапитала на лечение

Здоровье
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья: Необходимо создать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами1
Политика
При новой нарезке округов оппозиция может рассчитывать в новом созыве Псковской городской Думы максимум на 5 мандатов - Артур Гайдук 5
Происшествия
Общество
Комитет по труду и социальной политике областного Собрания рекомендовал одобрить расширение льгот по транспортному налогу во втором чтении
Спорт
9 призовых мест из 10-ти возможных завоевали псковские спортсмены на первенстве Северо-Запада по кудо