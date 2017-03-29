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Молодые профактивисты провели в Пскове серию одиночных пикетов за индексацию зарплат бюджетников

29.03.2017 12:46 ПЛН, Псков

Сегодня, 29 марта, молодые профсоюзные активисты провели в Пскову серию одиночных пикетов в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, пикеты состоялись на ступнях Дома профсоюзов, у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади, в Кутузовском сквере и в сквере у памятника Кирову на пересечении ул. Некрасова и Октябрьского проспекта перед Домом Советов.
 
Напомним, что сегодня в 16.30 пикеты за индексацию зарплат бюджетников состоятся в Пскове и в Великих Луках. В областном центре акция пройдет на ступенях Дома культуры профсоюзов (пл. Ленина, 1), в Великих Луках – на площади Рокоссовского.
 
Вторая серия коллективных действий псковских организаций профсоюзов проходит в Псковской области с 15 марта по 15 апреля. Уже состоялись пикеты в Острове, Порхове, Печорах. В Пскове и в Великих Луках пикеты проходят еженедельно по средам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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