Великолучанин, чей дом сгорел из-за удара молнии, просит помощи

За помощью к неравнодушным людям обращается великолучанин Сергей Титов. В ночь с 29 на 30 июля 2016 года из-за удара молнии полностью сгорел его двухэтажный дом, расположенный по адресу: улица Тургенева, 80. В результате пожара пострадали и хозяйственные постройки: беседка, фронтон бани и гараж. Спасти имущество не удалось - все выгорело практически дотла. К счастью, сам хозяин дома не пострадал.

Сейчас Сергей Титов временно проживет у знакомого. За счет средств, предоставленных городскими предприятиями, он заложил фундамент дома. Однако для восстановления разрушенного имущества оказанной помощи недостаточно. В связи с этим великолучанин обращается ко всем неравнодушным людям и просит внести посильный вклад в строительство нового дома.

Реквизиты карты «Сбербанк» для перечисления денежных средств:

Получатель: Титов Сергей Анатольевич

Счет получателя: 40817 810 7 5500 8065072

Банк получателя: Отделение № 8630 Сбербанка России г. Псков

БИК банка получателя: 04403653

К/с: 30101810500000000653

Телефон: 8 (911) 354-32-30

Фото Луки.ру

Источник: Псковская Лента Новостей