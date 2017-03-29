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Облачную погоду с прояснениями обещают псковичам в четверг

29.03.2017 17:55 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западных направлений 4-9 м/сек. 

Температура по области: ночью -2…-7 градусов, днем  0…+5 градусов С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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