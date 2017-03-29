Олег Брячак вновь призвал коллег по парламенту помочь администрации области вернуть в бюджет миллиард

Вопрос о создании временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по оценке ущерба по уголовному делу № 120122790016 рассмотрел комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Докладчиком выступил представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак. Он призвал коллег помочь администрации области вернуть в областной бюджет миллиард рублей «в столь сложный период».

«Мы не видим ни оснований, ни обоснований. Считаем, что отсутствует какая-либо необходимость в этом. Ущерб определен, нет предмета для рассмотрения комиссией», - высказал позицию администрации региона председатель правового комитета Андрей Карпов.

Представитель правового ведомства регионального парламента также отметила, что оценка ущерба по уголовному делу находится за пределами компетенции Собрания. Кроме того, региональный парламент не является стороной по уголовному делу, о котром идет речь. Комиссию создать можно, но у нее не будет полномочий, пояснила специалист.

Олег Брячак продолжил настаивать на создании комиссии, призвав коллег «н отмалчиваться, а вместе действовать в этом направлении». Андрей Карпов еще раз пояснил, что в рамках уголовного дела администрацией области предъявлен гражданский иск, каких-либо других оснований обращаться в различные инстанции нет. «Мы не понимаем, зачем вообще предпринимать какие-то действия, если они в принципе будут незаконными», - добавил он.

Предложение о создании комиссии поддержали 3 депутата, 4 проголосовали против.

Источник: Псковская Лента Новостей