Председатель областного Собрания Александр Котов принял участие в сходах жителей поселка Плюсса

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Коммунист может сменить «чуткого, внимательного и отзывчивого» единоросса в попечительском совете фонда капитального ремонта Псковской области3
Псковский областной избирком пригласил региональные партии на дискуссионную площадку «Трибуна открытых выборов-2017»
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9 призовых мест из 10-ти возможных завоевали псковские спортсмены на первенстве Северо-Запада по кудо 1
Культура
С книгой кинокритика Антона Долина «Джим Джармуш. Стихи и музыка» приглашает ознакомиться псковичей городская библиотека