Председатель областного Собрания Александр Котов принял участие в сходах жителей поселка Плюсса

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в трёх сходах жителей посёлка Плюсса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, встречи представителей местной власти с населением в районе проходят регулярно, на этот раз глава муниципалитета Анатолий Соловьёв ответил на вопросы ветеранов, врачей районной больницы и педагогов.

Каждый сход традиционно начинался с краткого отчёта о проделанной работе. Глава района напомнил о завершённых проектах, о строительстве нового моста через реку Курея, о планах по реконструкции центральной котельной, о ходе реализации программы проведения капитальных ремонтов – сейчас работы проводятся при участии регионального оператора, а ещё прежде четверть домов посёлка удалось привести в порядок благодаря софинансированию Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Муниципалитет старается участвовать во всех программах», - подытожил Анатолий Соловьёв и обратил внимание, что строительство нового 30-квартирного дома, которое осуществляется в рамках региональной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, будет завершено в этом году.

После краткого резюме глава района предложил участникам сходов задать вопросы.

«О дорогах скажите», - обратились к Анатолию Соловьёву ветераны. «Дороги разбиты», - согласился руководитель муниципалитета и сообщил жителям посёлка, что в ходе совещания губернатора с главами районов, прошедшего в Плюссе 22 марта, Андрей Турчак поручил председателю Госкомитета по транспорту Виталию Голикову обследовать дороги Плюсского района и в течение предстоящего сезона провести необходимые ремонтные работы.

Но куда больше дорог представителей старшего поколения жителей Плюссы волновало медицинское обслуживание – в первую очередь недостаточно внимательное отношение врачей к пациентам. Ветераны в очередной раз усомнились, стоило ли объединять Плюсскую и Стругокрасненскую больницу и менять привычный подход к оказанию медицинской помощи.

«Больница осталась на месте. И основная часть врачей сохранилась. А если кто-то и уехал, то говорить с уверенностью, что этого не произошло бы в случае сохранения статуса Плюсской больницы, нельзя, - включился в дискуссию Александр Котов. – Сейчас в больнице есть всё для оказания качественной помощи. Но, видимо, не хватает элементарного человеческого отношения. И слышать об этом, к сожалению, приходится не впервые. Но давайте разделять: две больницы – это финансирование двух бухгалтерий, двух прачечных, пищеблоков. К лечебному процессу это имеет косвенное отношение».

Разговор о врачебной помощи продолжился на следующей площадке – непосредственно с коллективом Плюсской районной больницы. В этой встрече принял участие председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Большая часть вопросов оказалась адресована именно руководителю ведомства: будут ли сокращения, когда поступят вакцины, кого в первую очередь прививать, как организовать оказание элементарной медпомощи в условиях домовых хозяйств.

Но в итоге обсуждение коснулось качества предоставляемых в больнице услуг, и участники первой встречи достали записи, сделанные по итогам общения с ветеранами – с жалобами на отказы в проведении процедур, на порядок выдачи рецептов, на несогласованность действий поликлиники и больницы.

«Каждый конкретный случай нет смысла рассматривать в такой аудитории, - отметил Александр Котов. – Но вам лучше, чем кому-либо известно, какие средства в последние годы были вложены в здравоохранение – появилось новое оборудование, сделаны ремонты, ведётся кадровая работа. И, странное дело, отношение населения лучше не становится. Даже больше скажу. Никогда, даже в советское время, людей так не заботили проблемы здравоохранения. И чаще всего причина кроется в отношении врача к пациентам – из таких мелочей складывается общая картина».

Александр Котов предложил врачам чаще смотреть на ситуацию глазами своих больных, не делить их на плюсских и стругокрасненских и не подменять неэффективные решения в организации лечебного процесса взаимоотношением юрлиц.

Следующая встреча прошла в Плюсской средней общеобразовательной школе, где собрались все педагоги посёлка. Пообщаться с учителями приехал начальник Управления образования Александр Седунов. И в этом случае беседа так же во многом касалась профильных вопросов – выбора линеек учебной литературы, особенностей инклюзивного образования, технического оснащения классов, обеспечения образовательных учреждений автобусами для выездов на внеклассные мероприятия.

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад» Вера Тихонова поинтересовалась у руководителя отраслевого ведомства, когда в дошкольном учреждении будет завершён ремонт, растянувшийся на несколько лет. Александр Седунов пояснил, что начало работ было профинансировано за счёт федеральной программы, направленной на открытие новых мест, но поскольку вот уже который год очередь в детсады в Плюссе отсутствует, рассчитывать можно только на региональный бюджет, возможности которого ограничены.

Александр Котов обратил внимание начальника Управления на статус дошкольного учреждения и на сравнительно небольшой объём незавершённых работ – основная часть которых приходится на помещения, где находятся самые младшие группы. Александр Седунов согласился с депутатом и пообещал проработать возможности для финансирования.

Следующая встреча с педагогами запланирована уже на лето – период каникул, отпусков и ремонтов.

Источник: Псковская Лента Новостей