Законодательство, регулирующее проведение публичных мероприятий, нуждается в доработке, считают в Псковском облсовпрофе

Федеральное и региональное законодательство, регулирующее проведение массовых публичных мероприятий, нуждается в доработке, считает председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова. Такое мнение председатель областного совета профессиональных союзов высказала в связи с ситуацией, складывающейся в городе Пскове на протяжении последних трех недель в связи с проведением публичных акций профсоюзов с общим требованием индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

«В настоящее время в законодательстве просто отсутствует четкий порядок, благодаря которому можно было бы установить достоверность очередности поступающих в органы исполнительной власти уведомлений и заявлений о проведении публичных мероприятий. И это позволяет организаторам публичных акций предполагать, что в уполномоченном органе (в Управлении внутренней политики администрации области) всегда может лежать наготове нераспечатанный конверт с заявками от каких-либо общественных организаций на проведение публичных мероприятий. И что у других организаторов просто нет шансов подать заявку раньше «уже поданной»», - пояснила Ульяна Михайлова.

Она также отметила, что действующее законодательство никак не регулирует вопрос проведения публичных акций на территории объекта, находящегося в частной собственности, с согласия собственника. «Законодательство такую ситуацию не описывает, а исполнительные органы власти полагают, что если изначально в проведении акции было отказано, то другие предложения организаторов по месту проведения могут не рассматриваться. Поэтому надо либо дорабатывать законодательство, либо вышестоящим контролирующим органам проводить более четкую работу с органами исполнительной власти - в части контроля и над достоверностью очередности уведомлений, и за мотивами отказа», - высказала свое мнение председатель Псковского облсовпрофа.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич добавил, что проблема с проведением публичных акций в Пскове у профсоюзной стороны возникла еще и потому, что администрация области вольно толкует действующее законодательство. Он напомнил, что Псковский облсовпроф проводит в Пскове и в ряде других муниципальных образований Псковской области серию публичных мероприятий с общим требованием индексации заработной платы работников бюджетной сферы, выполняя решение коллегиальных органов. «Проведение таких мероприятий является конституционным правом граждан РФ. Но псковские профсоюзы сталкиваются с тем, что администрация Псковской области чинит им определенные препятствия в реализации этого права, ссылаясь на закон Псковской области №778 «О порядке подачи уведомления при проведении публичных мероприятий на территории Псковской области» и на федеральный закон №54 «О собраниях, митингах, пикетированиях и шествиях». Причем на прошлой неделе чиновники не согласовали пикет на территории объекта, находящегося в собственности Псковского облсовпрофа, где никаких других мероприятий никто заявить не мог, и проводить не планировал. Но ответственные лица считают, что если администрация не согласовывает изменение места проведения публичного мероприятия, то организаторы не вправе его проводить. Но несогласование может произойти только в том случае, если это место занято. Можно также запретить проведение мероприятия, если оно изначально в своих целях содержит некие антиконституционные намерения. Требование индексации зарплаты к угрозам конституционному строю Российской Федерации никоим образом не относится. Поэтому нас вынуждают расценивать действия по воспрепятствованию проведения публичных мероприятий как чистый произвол чиновников, которые трактуют федеральной законодательство по своему усмотрению», - подчеркнул Андрей Хришкевич.

Напомним, что 29 марта 2017 года пикет в поддержку индексации зарплат бюджетников в Пскове пройдет на ступенях Дома культуры профсоюзов. 22 марта администрация области в согласовании пикета на ступенях ДКП отказала, и организаторы мероприятия вынуждены были изменить его форму, проведя вместо пикета собрание профактива.

Источник: Псковская Лента Новостей