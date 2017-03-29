НКО Псковской области могут принять участие в конкурсе «Мы сами»

Государственные и негосударственные коммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе малых социальных проектов «Мы сами», сообщили организаторы мероприятия Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку развития социальных инициатив в России, ставящих своей целью реализацию общественно важных социальных проектов для улучшения жизни и решения социальных проблем незащищенных групп населения, особенно - детей.

В нем могут принять участие организации, осуществляющие социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан, благотворительную и образовательную деятельность, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов и другую деятельность.

По итогам конкурса будет направлено 2 млн рублей на поддержку 3-7 проектов.

Аннотации проектов принимаются до 30 апреля по e-mail: centr-perspektiva@mail.ru (с пометкой в теме письма «На конкурс»).

С условиями участия в конкурсе и критериями отбора можно ознакомиться здесь >>

Источник: Псковская Лента Новостей