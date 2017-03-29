Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Вейдерсы из неопрена Аренда Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Участки на берегу реки Великой Конкурс на звание лучшей Черное молоко Псков-ЭКСПО
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...106



НКО Псковской области могут принять участие в конкурсе «Мы сами»

29.03.2017 16:20 ПЛН, Псков

Государственные и негосударственные коммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе малых социальных проектов «Мы сами», сообщили организаторы мероприятия Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку развития социальных инициатив в России, ставящих своей целью реализацию общественно важных социальных проектов для улучшения жизни и решения социальных проблем незащищенных групп населения, особенно - детей.

В нем могут принять участие организации, осуществляющие социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан, благотворительную и образовательную деятельность, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов и другую деятельность.

По итогам конкурса будет направлено 2 млн рублей на поддержку 3-7 проектов.

Аннотации проектов принимаются до 30 апреля по e-mail: centr-perspektiva@mail.ru (с пометкой в теме письма «На конкурс»).

С условиями участия в конкурсе и критериями отбора можно ознакомиться здесь >>

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь