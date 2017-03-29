Псковские библиотеки обсудили заповедные места региона

28 марта в Бежаницкой центральной районной библиотеке им. А. П. Философовой прошла региональная научно-практическая конференция «Заповедные места Псковской области: библиотеки в формировании экологической культуры».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, участниками конференции стали представители администрации Бежаницкого района, Росприроднадзора по Псковской области, Псковского государственного университета, Государственного природного заповедника «Полистовский», руководители и специалисты библиотек Псковской области.

На встрече обсуждались вопросы воспитания экологической культуры населения с акцентом на особо охраняемые природные территории области, в том числе заповедник Полистовский, и Красную книгу Псковской области, как неотъемлемую часть экологической культуры региона. Также были представлены эффективные практики муниципальных библиотек по экологическому просвещению населения и продемонстрирована роль фольклора и современной литературы в формировании экологической культуры молодежи.

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма Полистовского заповедника поделились опытом сотрудничества с библиотеками Псковской области, рассказали о совместных экологических акциях и мероприятиях, а также обсудили вопросы взаимодействия с аудиторией посредством интернет-инструментов (сайта, социальных сетей и др.).

В библиотеках Псковской области разработана система мероприятий по экологическому просвещению населения, которая строится в соответствии с общей стратегией, что позволяет создавать единое информационно-культурное пространство всех библиотек региона, осуществлять мониторинг, анализировать и обмениваться опытом работы. Так, эффективными практиками поделились ведущие специалисты библиотек Бежаницкого, Локнянского, Опочецкого, Новосокольнического районов и городов Великие Луки и Псков. Все участники конференции отметили необходимость в дальнейшем развитии экологического направления в библиотеках области.

По итогам конференции было принято разработать систему сотрудничества библиотек с государственными и общественными природоохранными структурами, провести в 2017 году региональный конкурс «Зеленая библиотека», а также издать библиографические материалы (библиографические указатели, тематические и рекомендательные списки литературы, буклеты, листовки, книжные закладки, памятки и др.) экологической направленности, согласно, издательскому плану.

Источник: Псковская Лента Новостей