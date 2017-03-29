Военный следственный отдел СКР по Псковскому гарнизону по «телефону доверия» принимает сообщения о преступлениях

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа по «телефону доверия» принимает сообщения о следующих преступлениях:

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа принимает сообщения о преступлениях по «телефону доверия»:

- о преступлениях, совершенных военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- о преступлениях, совершенных лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- о преступления, совершенных работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- о преступлениях, совершенных работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа округу информирует, что он расположен по адресу: г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9 (1-й этаж). Сообщения о преступлениях в следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

Кроме этого, руководитель военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону полковник юстиции Виталий Миронов принимает в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов по телефону: 8 (8112) 74-77-76, заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону майор юстиции Антон Степанов принимает во вторник и четверг с 15 до 18 часов по телефону: 8 (8112) 74-84-43, а дежурный следователь – круглосуточно.

Источник: Псковская Лента Новостей