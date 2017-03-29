Как выглядеть дорого без ущерба для бюджета, читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь. Псков»

Обещание недели: Ксения Собчак дала слово похудеть на 5 кг за два месяца.

Очень личное недели: Любовь Толкалина, Татьяна Буланова, Виктория Боня - свободны и счастливы. Они расстались с мужьями, но не ощущают себя обиженными судьбой. В своем свободном статусе звезды находят много плюсов.

Открытая тема недели: мал, да удал. Ученица Аллы Пугачевой, дуэт сестер, девочка из маленького поселка, юный футболист - и в этом сезоне «Голос. Дети» хватает ярких личностей.

Разговор по душам недели: Алена Бабенко. На Первом канале прошел сериал «Мурка», в котором актриса сыграла одну из самых запоминающихся ролей. А 31 марта Алена празднует день рождения. Правда, оказывается, она отмечает его не один, а два раза в год.

Детали недели: Паулина Андреева. «Телесемь» обратился к экспертам, чтобы побольше узнать о самой закрытой актрисе российского кино.

Сериал недели: «Свидетельство о рождении». На канале «Россия» (ВГТРК) стартует история о злоключениях женщины, потерявшей ребенка.

Женский клуб недели: лунный календарь красоты на апрель. Пляжный сезон не за горами. Косметические процедуры подготовят кожу к солнцу.

Родительское собрание недели: море по колено. Журнал «Телесемь» и интернет-портал Woman’s Day представляют победителей первого весеннего конкурса.

Рецепты недели: пряные нотки. Если сравнить еду с музыкой, то даже маленькая щепотка пряностей может заставить привычные блюда зазвучать совершенно по-новому.

А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты, розыгрыш сертификатов на два часа прыжков в батут-центре Air Plaza.

«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид

В продаже с 28 марта 2017 года (12+)

Источник: Псковская Лента Новостей