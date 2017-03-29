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1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...110



Как выглядеть дорого без ущерба для бюджета, читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь. Псков»

29.03.2017 17:21 ПЛН, Псков

 
Обещание недели: Ксения Собчак дала слово похудеть на 5 кг за два месяца.
 
Очень личное недели: Любовь Толкалина, Татьяна Буланова, Виктория Боня - свободны и счастливы. Они расстались с мужьями, но не ощущают себя обиженными судьбой. В своем свободном статусе звезды находят много плюсов.
 
Открытая тема недели: мал, да удал. Ученица Аллы Пугачевой, дуэт сестер, девочка из маленького поселка, юный футболист - и в этом сезоне «Голос. Дети» хватает ярких личностей.
 
Разговор по душам недели: Алена Бабенко. На Первом канале прошел сериал «Мурка», в котором актриса сыграла одну из самых запоминающихся ролей. А 31 марта Алена празднует день рождения. Правда, оказывается, она отмечает его не один, а два раза в год.
 
Детали недели: Паулина Андреева. «Телесемь» обратился к экспертам, чтобы побольше узнать о самой закрытой актрисе российского кино.
 
Сериал недели: «Свидетельство о рождении». На канале «Россия» (ВГТРК) стартует история о злоключениях женщины, потерявшей ребенка.
 
Женский клуб недели: лунный календарь красоты на апрель. Пляжный сезон не за горами. Косметические процедуры подготовят кожу к солнцу.
 
Родительское собрание недели: море по колено. Журнал «Телесемь» и интернет-портал Woman’s Day представляют победителей первого весеннего конкурса.
 
Рецепты недели: пряные нотки. Если сравнить еду с музыкой, то даже маленькая щепотка пряностей может заставить привычные блюда зазвучать совершенно по-новому.
 
А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты, розыгрыш сертификатов на два часа прыжков в батут-центре Air Plaza.
 
«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид
 
В продаже с 28 марта 2017 года (12+)

Источник: Псковская Лента Новостей



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