Российские вертолеты защитят от всех типов ракет - Минобороны РФ

Комплекс обороны армейской авиации «Витебск», которой применялся в Сирии, будет модернизирован, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, пишет «Интерфакс».

«У "Витебска" есть развитие, комплекс этот будет модернизироваться, работать в более широком диапазоне частот, на больших дальностях и обеспечивать лучшую защиту всех летательных аппаратов от атак перспективных управляемых ракет и ПЗРК», - сообщил Ю.Борисов журналистам в среду.

Он отметил, что в настоящее время практически все вертолёты ВС РФ оснащаются подобными комплексами.

В Минобороны РФ сообщили, что комплекс был задействован в Сирии. «Опытно-конструкторские работы по новому комплексу обороны будут завершены к 2018 году, и после проведения государственных испытаний обновленный комплекс будет поставляться в войска для переоснащения вертолетов армейской авиации», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что модернизация позволит защищать вертолеты от всех существующих и перспективных ракет.

Авиационный комплекс индивидуальной защиты «Витебск» создан с применением цифровой техники и предназначен для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Первые поставки комплекса «Витебск» в Минобороны начались в 2015 году.

Источник: Псковская Лента Новостей