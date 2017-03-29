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Tele2 обнуляет трафик в Viber

29.03.2017 18:13 ПЛН, Псков

Tele2 добавил Viber в услугу «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложениях WhatsApp и Viber. Опция включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через мессенджеры оплачивается в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

С начала 2017 года количество пользователей услуги «Плюс мессенджеры» выросло в 2,5 раза. WhatsApp и Viber являются самыми популярными мессенджерами среди абонентов Tele2. Так, приложение WhatsApp используют почти 5,9 млн клиентов, при этом ежедневно с помощью сервиса общаются более 3 млн абонентов оператора. Число пользователей Viber среди клиентов Tele2 превышает 4 млн человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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