В Пскове и в Великих Луках состоялись очередные пикеты за индексацию зарплат бюджетников

Сегодня, 29 марта, в Пскове и в Великих Луках прошли очередные пикеты за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в областном центре акция прошла на ступенях Дома культуры профсоюзов, в ней участвовали более 60 человек – представители областных организаций профсоюзов работников образования, здравоохранения, культуры, а также профсоюза работников жизнеобеспечения, радиоэлектронной промышленности, агропромышленного комплекса. Пикетчиков поддержали представители регионального отделения партий «Яблоко» и «Справедливая Россия».

В Великих Луках в пикете на площади Рокоссовского приняли участие 50 человек, к профсоюзным активистам присоединились представители ЛДПР.

Напомним, что это третий еженедельный пикет в рамках второй волны коллективных действий, инициированных псковскими профсоюзами, борющимися за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы на уровень суммарной инфляции за 2015-2016 годы.

Из 11 субъектов СЗФО Псковская область занимает последнее место по уровню заработной платы работников бюджетной сферы. Среди субъектов РФ по уровню заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений регион находится на 82-м месте из 85 (16923 рубля), работников дополнительного образования – на 83-м (17495 рублей), работников учреждений общего образования – на 80-м месте (20308 рублей);

При этом в некоторых районах Псковской области в 2016 году произошло снижение заработной платы. Например, у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Бежаницком районе – на 1733 рубля, в Локнянском районе – на 2809 рублей, в Псковском районе – на 2643 рубля, в Пыталовском районе – на 912 рублей, в Печорском районе – на 442 рубля, в г. Великие Луки – на 572 рубля.

У младшего медицинского персонала в Печорском районе зарплата уменьшилась на 292 рубля, в Великолукском районе — на 622 рубля, в Невельском районе – на 909 рублей, в Порховском районе – на 1539 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей