В Пскове в два раза увеличат площади противоклещевой обработки муниципальных территорий

Акарицидная (противоклещевая) обработка муниципальных территорий в Пскове будет произведена в мае. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков» со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации города, в данный момент аукционная документация на трехлетний период находится в стадии размещения. В техническом задании прописан 71 гектар, что в два раза больше прошлогодних показателей.

Так, от клещей обработают Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверы у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-Десантникам.

В Управлении образования города отметили, что в мае и августе будут обработаны территории всех детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.

Источник: Псковская Лента Новостей