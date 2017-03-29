В Пскове снесли 276 старых деревьев

В рамках благоустройства города в Пскове проходит формовочная и санитарная обрезка деревьев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», сегодня, 29 марта, подрядная организация, обслуживающая улично-дорожную сеть (УДС) в рамках муниципального контракта, производит обрезку в районе Сиреневого бульвара: у деревьев срезаются сухие сучья и нижние ветви, затем производится обработка мест спилов.

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали, что санитарная и формовочная обрезка деревьев в городе проводится с начала марта, то есть с наступлением вегетативного периода: «Обрезку производят подрядные организации, работающие по муниципальным контрактом в рамках обслуживания УДС и «Служба благоустройства города» по заявкам и при согласовании с УГХ. В данный момент обрезка произведена на улицах Звездной, Я. Фабрициуса, Некрасова, Л. Толстого, Гоголя, Советской набережной, 9 и О. Кошевого, 21 и других адресах». В Управлении пояснили, что параллельно с обрезкой деревьев подрядчики осуществляют уборку мусора на прилегающей к дорогам территории, чистят проезжую и лотковую часть улиц и тротуары от песка.

Отдел благоустройства УГХ рекомендует собственникам земельных участков, предприятиям, организациям, управляющим компаниям производить уход за деревьями, растущими на их территориях, в том числе формовку, санитарную обрезку и санацию, руководствуясь приказом Государственного комитета России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №153 (раздел 3), где разъяснены правила обращения с зелеными насаждениями. При этом о своих действиях необходимо сообщить в Управление городского хозяйства.

Отметим, в Пскове также идет снос аварийных деревьев: в этом году «Службой благоустройства города» произведен снос 276 старых, представляющих опасность зеленых насаждений.

Источник: Псковская Лента Новостей