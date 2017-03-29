У депутата Александра Козловского появятся общественные советники в каждом районе Псковской области

У депутата Госдумы Александра Козловского появятся общественные советники в каждом районе. Об этом он рассказал на встрече с активом Локнянского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметил Александр Козловский, цель создания института общественных помощников – сделать связь между депутатом Госдумы и жителями района наиболее короткой и удобной.

Уже состоялась первая установочная встреча с советниками из «южного куста» области.

Предполагается, что общественные советники будут не только собирать проблемы и наказы людей, но и принимать участие в работе благотворительного фонда «Земляки».

Депутат напомнил, что половину своей зарплаты в Госдуме он отчисляет в этот благотворительный фонд. Как планируется, одной из задач фонда будет в том числе и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, из фонда «Земляки» была оказана помощь на создание Поклонного креста, который в марте был установлен в Чечне на месте подвига бойцов шестой роты.

Источник: Псковская Лента Новостей