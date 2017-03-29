Депутат Госдумы Александр Козловский намерен уделять особое внимание работе в районах

Депутат Госдумы Александр Козловский намерен уделять особое внимание работе в районах. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Локнянский район, в рамках которой состоялась встреча с активом района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото Александра Воробьева

«В ходе выборов в Государственную Думу я обозначил, что депутат должен работать в своем регионе, и стараюсь соблюдать этот принцип», - отметил Александр Козловский, открывая встречу.

Парламентарий рассказал собравшимся о своей деятельности в Государственной Думе, где он работает в составе комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как заметил депутат, сфера ведения у комитета достаточно широкая, в целом через него проходит около 70% всех законопроектов, в том числе и основополагающих для муниципалитетов. В качестве примера Александр Козловский назвал 44-й федеральный закон о закупках, который давно стал притчей во языцех среди всех муниципальных и государственных учреждений. В частности, руководители некоторых районов обратились к Александру Козловскому с просьбой вывести из-под действия данного закона муниципальные аптеки, которым в противном случае грозило бы исчезновение. Как рассказал депутат Госдумы, сделать это оказалось не так легко, но сейчас работа близится к завершению, и в скором времени муниципальным аптекам станет работать гораздо проще.

Также Александр Козловский упомянул о своей работе, связанной с внедрением НДТ – наилучших доступных технологий, которые в ближайшее время начнут действовать в сфере энергетики, а вскоре коснутся и всех предприятий. Они будут предусматривать различные ограничения, связанные с соблюдением экологических норм, поэтому, как отметил парламентарий, важно соблюсти золотую середину, чтобы и экология не страдала, и предприятия могли развиваться.

Источник: Псковская Лента Новостей