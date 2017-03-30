Благодаря помощи Александра Козловского на храме в Локнянском районе, где венчался Кутузов, воссияли кресты

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Анна Насыбулина о заявлениях Константина Вилкова: Политические провокации - один из грязных методов ведения предвыборной кампании21
Коммунист может сменить «чуткого, внимательного и отзывчивого» единоросса в попечительском совете фонда капитального ремонта Псковской области12
Происшествия
В Псковской области перед судом предстанет бывший директор образовательного учреждения за трудоустройство педофила
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На «Русском Западе» в Пскове Павел Фокин представит книгу «Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый»1