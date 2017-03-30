Благодаря помощи Александра Козловского на храме в Локнянском районе, где венчался Кутузов, воссияли кресты

На территории Локнянского района, в районе деревни Заклюка, полным ходом идут работы по реконструкции храма Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, в котором, по преданию, венчался герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. Благодаря помощи депутата Госдумы Александра Козловского на храме воссияли кресты, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда восстановили первый купол, необходимо было сделать крест, – рассказала глава Локнянского района Нина Степанова. – Для нас это было большой проблемой, поэтому я обратилась за помощью к Александру Николаевичу Козловскому. Это было еще до того, как он решил идти в депутаты Государственной Думы, и мне сразу было приятно отметить, что Александр Николаевич доступен и прост в общении. «Надо, значит, сделаем», – сказал он, и когда в мае мы поднимали уже готовый крест на купол, это стало значительным событием для нашего района. Там присутствовали люди, которые помнят, как с этого храма снимали кресты, и вот они вновь засияли на куполах».

Новые кресты появились на обоих куполах храма, и жители Локнянского района очень признательны за это депутату. Кроме того, глава района выразила благодарность Александру Козловскому за помощь в проведении традиционного международного турнира по боксу, который состоялся в феврале этого года. «Говорят, что есть мелкие вопросы и проблемы, но в небольших районах они значимые, – отметила Нина Степанова. – Когда мы обратились к депутату с просьбой помочь в проведении турнира, приобрести необходимую оргтехнику, наша просьба была выполнена сразу».

«Александр Николаевич не просто выслушивает, он слышит проблему и пытается помочь», – заключила глава района.

Фото Александра Воробьева. На фото: А. Козловский и Н. Степанова

Источник: Псковская Лента Новостей