Владимир Путин включил Ивана Цецерского в новый состав Совета по развитию местного самоуправления

Сегодня президентом России Владимиром Путиным был утвержден состав президентского Совета по развитию местного самоуправления, указ размещен на официальном портале правовой информации. В новый состав, в частности, вошел глава города Пскова Иван Цецерский.

Председателем Совета стал сам президент. В федеральную часть Совета вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета), глава кремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного сообщества.

Помимо непосредственно отвечающего за выработку и реализацию государственной политики в сфере местного самоуправления министра юстиции Александра Коновалова, в Совет также включены министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, пишет xoroshiy.ru.

Региональная часть Совета представлена губернаторами и председателями законодательных органов государственной власти субъектов РФ, от муниципального сообщества — представители различных типов муниципальных образований от всех федеральных округов.

В Совет, как отмечается в указе, вошли глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов, глава городского самоуправления города Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов, глава города Пскова, вице-президент Союза городов Центра и Северо-Запада России Иван Цецерский, глава города Красноярска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Эдхам Акбулатов.

Кроме того, в Совет включены главы городских округов и муниципальных районов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальных образований, а также главы городских и сельских поселений.

Источник: Псковская Лента Новостей