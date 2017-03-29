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Школы Пскова состязались в оказании первой доврачебной помощи

29.03.2017 21:22 ПЛН, Псков

На базе стрелкового комплекса МБУ ДО Центра «Патриот» прошли городские соревнования по оказанию первой доврачебной помощи среди школьников образовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в состязаниях приняли участие команды из 18 школ, в том числе юнармейцы. Каждая школа выставляла одну команду в составе 5 человек из 6-8 классов.
 
В качестве судей были приглашены санинструкторы - представители воинских частей города.
 
Программа мероприятий включала четыре конкурса: приветствие команды, практический конкурс, теоретический конкурс, конкурс капитанов. Победителями соревнований стали: 1-е место - социально экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова, 2-е место - естественно-математический лицей №20, 3-е место - средняя общеобразовательная школа №47. По мнению судей, большинство команд показали очень хорошие профессиональные навыки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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