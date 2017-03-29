69 машин подверглись аресту судебных приставов во время рейда на имущество должников в Псковской области

Во время очередного рейда, который провели судебные приставы-исполнители на территории всей Псковской области, аресту подверглось 69 автотранспортных средств должников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в рейде участвовали 17 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. В итоге за 4 часа рейда было отработано 1248 исполнительных производств. Взыскано наличными или учтено квитанций о произведенной ранее оплате на сумму в 668 тысяч рублей. 199 исполнительных производств на сумму около 993 тысяч рублей подлежат окончанию.

В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области было произведено 95 арестов имущества должников на сумму свыше 6 миллионов рублей. Из них - 69 арестов на автотранспортные средства должников. Под арест попали также телевизоры, компьютеры, бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов автотранспортных средств было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки – 16 машин.

Отметим, что 119 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю и у 17 установлены источники получения дохода.

Напомним также, что в целях исполнения судебного решения по взысканию задолженностей судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами).

Ели вы не хотите, чтобы к вам пришли приставы - узнайте о том, есть ли у вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей