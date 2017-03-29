Мини-ярмарку вакансий провели псковские судебные приставы

28 марта с 10.00 до 13.00 в отделении ГКУ ПО «ОЦЗН» прошла мини-ярмарка вакансий с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, все желающие могли получить консультацию по вопросу порядка прохождения федеральной государственной гражданской службы на должностях судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознавателя и специалистов аппарата Управления.

В работе «мини -ярмарки вакансий», приняли участие работники отдела государственной службы и кадров во главе с начальником отдела, начальники ОСП г. Пскова №1 и №2 и начальник отдела организации установленного порядка деятельности судов.

Работники рассказывали об имеющихся вакансиях, об основных требованиях для кандидатов на должности и предоставляли информационные брошюры.

В день проведения мини-ярмарки к представителям Управления ФССП России по Псковской области обратилось около 20 человек, изъявивших желание узнать о службе.

Работа в Федеральной службе судебных приставов требует выдержки и высокой степени ответственности от людей, занимающих должности судебных приставов-исполнителей. Кандидат на такую должность должен иметь высшее образование (желательно юридическое), возраст от 21 года и отсутствие судимости. Это три обязательных требования, предъявляемых к кандидатам на должность судебного пристава-исполнителя.

Напомним, что псковичи и жители области могут ознакомиться с информацией «Порядок прохождения государственной службы», размещенной на официальном Интернет-сайте ведомства. Управление Федеральной службы судебных приставов находится по адресу: Псков, ул. Текстильная, д. 3.

Источник: Псковская Лента Новостей