Жителям улицы Спартака в Пскове рассказали о пожарной безопасности

29 марта отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейдом охвачен жилой сектор, расположенный на улице Спартака в Пскове.

В ходе рейда были распространены информационные листовки по соблюдению требований пожарной безопасности. Проинструктировано под роспись 24 человека.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией проведен дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Также в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории города и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

Источник: Псковская Лента Новостей