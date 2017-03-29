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Жителям улицы Спартака в Пскове рассказали о пожарной безопасности

29.03.2017 21:48 ПЛН, Псков

29 марта отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейдом охвачен жилой сектор, расположенный на улице Спартака в Пскове.
 
В ходе рейда были распространены информационные листовки по соблюдению требований пожарной безопасности. Проинструктировано под роспись 24 человека.
 
Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией проведен дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.
 
Также в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории города и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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