Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Аренда Вейдерсы из неопрена Участки на берегу реки Великой Черное молоко Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...113



Скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов

29.03.2017 20:33 ПЛН, Псков

Скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов, сообщил его сын спортивный комментатор Константин Выборнов на своей странице в Фейсбуке.

«Ушел из жизни отец… Прощание с Юрием Викторовичем - в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу: Ленинский проспект, дом 8, корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)», - написал Константин Выборнов.

Добавим, Юрий Выборнов с 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. Работал собкором ОРТ в Австрии, а затем - Первого канала в Израиле.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь