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Бывший заместитель руководителя Псковского СКП Николай Коннов возглавил Следственный комитет в Новгородской области

29.03.2017 20:57 ПЛН, Псков

На должность руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области назначен генерал-майор юстиции Николай Коннов, пишет vnovgorode.ru.
 
 
С мая 2011 года Коннов занимал должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, ранее работал заместителем руководителя следственного комитета Следственного управления при прокуратуре РФ по Псковской области.
 
Николай Коннов - Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации и Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
 
Отметим, что с декабря 2016 года в СУ СК РФ по Новгородской области начались кадровые перестановки: с должности и. о. руководителя ведомства ушла Екатерина Гилина. В данный момент она занимает пост заместителя руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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