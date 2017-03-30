Пять палов травы зафиксировано в Псковской области в среду

В среду, 29 марта, на территории Псковской области зафиксировано 5 палов травы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Площадь горения составил 5,2 га.

Три участка горели в Псковском районе, по одному - в Куньинском и Новосокольническом.

В ведомстве напоминают, что практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится сельскохозяйственными организациями или органами лесного хозяйства. Однако даже такие палы очень часто выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, нанося не меньший ущерб, чем изначально неконтролируемые палы. Еще чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т. д. Травяные палы, возникающие по естественным причинам, например, от молний, в принципе случаются, но в общем количестве травяных палов их доля исчезающе мала.

Некоторые граждане до сих пор считают, что самый верный и надежный способ навести порядок у себя на приусадебном участке – это сжигание мусора и сухой травы. Однако такой вариант действий не может принести ничего полезного, ведь на участке будет убито все живое (растения, насекомые, мелкие животные и т. д.), а само, казалось бы, «безобидное» горение травы может быстро распространиться на большие площади, а порой и перекинуться на лесные массивы, а также жилые строения. Такое неконтролируемое горение уже может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду.

Поэтому в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, администрацией Псковской области издано постановление № 137 от 23 марта 2017 года «Об установлении пожароопасного сезона на территории Псковской области». Согласно ему, начало пожароопасного сезона на территории области устанавливается с 24 марта 2017 года.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что Правилами противопожарного режима в Российской Федерации неконтролируемые палы сухой травы запрещены. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

- на граждан - в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей